THY’nin üçüncü rüya uçağı İstanbul’da
THY'nin Boeing sipariş ettiği 30 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü İstanbul’a geldi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
Türk Hava Yolları’nın (THY), “rüya uçak” diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul’a geldi. THY’nin, teslimi için 2017’de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncü dün filoya katıldı. Park pozisyonuna çekilen uçakta, Gümrük Muhafaza ekipleri inceleme yapıldı.
Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY’nin uçak sayısı da 340’a ulaştı. İşlemlerinin tamamlamasının ardından uçağın yakın zamanda tarifeli seferlerine başlaması planlanıyor.
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