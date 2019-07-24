THY’nin üçüncü rüya uçağı İstanbul’da THY'nin Boeing sipariş ettiği 30 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü İstanbul’a geldi.

Türk Hava Yolları’nın (THY), “rüya uçak” diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul’a geldi. THY’nin, teslimi için 2017’de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncü dün filoya katıldı. Park pozisyonuna çekilen uçakta, Gümrük Muhafaza ekipleri inceleme yapıldı. Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY’nin uçak sayısı da 340’a ulaştı. İşlemlerinin tamamlamasının ardından uçağın yakın zamanda tarifeli seferlerine başlaması planlanıyor.

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