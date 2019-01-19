THY’nin Ankara-Tiflis uçuşları başladı THY'nin Ankara ile Tiflis arasında direkt uçuşları başladı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis arasında direkt uçuşları başladı. Ankara’dan Tiflis’e giden TK 374 sefer sayılı ilk uçak Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’na dün yerel saatle 03.15’te indi.

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