THY’nin Ankara-Tiflis uçuşları başladı

THY'nin Ankara ile Tiflis arasında direkt uçuşları başladı.
19 Ocak 2019 Cumartesi 10:09
Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis arasında direkt uçuşları başladı. Ankara’dan Tiflis’e giden TK 374 sefer sayılı ilk uçak Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’na dün yerel saatle 03.15’te indi.
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