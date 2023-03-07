THY’nin 400’üncü uçağı depremzedelere yardım taşıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna katılan 400’üncü uçağa ‘Tek Yürek’ ismi verildi.

Başarılı operasyon

Afetzede çocuklarla ilk uçuşunu gerçekleştiren ‘Tek Yürek’, ilk tarifeli seferini ise Kanada’nın Vancouver şehrine düzenledi. Türkiye’nin Vancouver Başkonsolosluğu organizasyonunda Kanadalı gönüllüler tarafından depremzedeler için toplanan oluşan 1.1 tonluk insani yardım, ‘Tek Yürek’ uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yardımların İstanbul’dan Turkish Cargo uçağıyla deprem bölgelerinde kullanılmak üzerine Adana’ya sevk edildiği öğrenildi.

Boyama görüntüleri paylaşıldı

Bu arada 400’üncü uçağın boyanmasına ait görüntüler paylaşıldı. THY Teknik AŞ’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Yaşadığımız bu zor süreçte büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergileyerek tek yürek olduk. Ülkemizin geleceğini taşıyan 400’üncü THY uçağı ‘Tek Yürek’, 4 Mart’ta ilk seferini gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinliğin bir parçası olduğumuz için gururluyuz” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ‘Tek Yürek’in THY Teknik AŞ tarafından yapılan boyama işlemine ait görüntülere de yer verildi.