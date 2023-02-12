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Gündem THY'den onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş
Gündem

THY'den onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş

Türk Hava Yolları'nın TK 3313 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu icra etmek için İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 19:34:00 -
THY'den onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş

Türk Hava Yolları'nın TK 3313 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu icra etmek için İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Depremden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine deneme amaçlı inecek ilk THY uçağı, İstanbul'dan boş olarak hareket etti.

Uçağın dönüş uçuşunun depremzedeler ile yapılması planlanıyor.

 

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