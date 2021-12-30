THY'den Omicron açıklaması
Açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir" ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seyahat yasağı haberleriyle ilgili, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır" dedi.