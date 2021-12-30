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Gündem THY'den Omicron açıklaması
Gündem

THY'den Omicron açıklaması

Açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 16:55:00 -
THY'den Omicron açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seyahat yasağı haberleriyle ilgili, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır" dedi.

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