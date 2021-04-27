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Ekonomi THY'den flaş tam kapanma açıklaması: Ücretsiz olacak
Ekonomi

THY'den flaş tam kapanma açıklaması: Ücretsiz olacak

KOVİD-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak üç haftalık tam kapanma uygulamasına yönelik Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. Türk Hava Yolları (THY), 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:30:00 -
THY'den flaş tam kapanma açıklaması: Ücretsiz olacak

Türk Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

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