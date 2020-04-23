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Aktüel

THY’den 23 Nisan’a özel tarihi uçuş! Havada ay yıldız çizecek

THY, 23 Nisan’a özel gerçekleştirdiği uçuşunda, TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizecek şekilde uçuş gerçekleştiriyor.

2020-04-23 10:49:00 -
THY’den 23 Nisan’a özel tarihi uçuş! Havada ay yıldız çizecek

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel olarak TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizecek uçuş yapıyor.

23 Nisan’a özel uçuş

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00’da özel bir uçuş düzenliyor.

Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

Canlı yayınlanıyor

Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek: //air.tk/TK1920

Türk Hava Yolları’nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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