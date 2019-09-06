0553 313 94 23

THY’den 129 dolara Orta Avrupa kampanyası

Kuzey Avrupa'dan sonra Orta Avrupa için de kampanya düzenleyen THY, gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolar başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

06 Eylül 2019 Cuma 10:34
THY’den 129 dolara Orta Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Avrupa kampanyasının ardından Orta Avrupa’ya yönelik de ayrıcalıklı fiyatlarla bir kampanya başlattı. THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı’ndan Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Macaristan, Çekya, Polonya ve Lüksemburg’daki 24 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolar başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

Farklı tarih aralıklarında

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanabilmek için uçuş biletlerinin 15 Eylül’e kadar satın alınması gerekiyor. Seyahatlerin 1 Kasım 2019 - 25 Mart 2020 ve 27 Nisan 2020 - 17 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirilebileceği bildirilirken, THY’nin resmi internet sitesi ekonomi sınıfında 129 dolardan başlayan fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği belirtildi. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere “www.turkishairlines.com” internet adresinden, “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:34
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Kuzey Avrupa
  3. Orta Avrupa
  4. THY
  5. İstanbul Havalimanı
  6. Almanya
  7. Hollanda
  8. Belçika
  9. Avusturya
  10. İsviçre
  11. Macaristan
  12. Çekya
  13. Polonya
  14. Lüksemburg

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı
    1. Büyükşehir daha konforlu ulaşım için..
    2. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31..
    3. Karısını öldüren koca adliyeye sevk..
    4. Emniyet Müdürü Aktaş’tan hastalara..
    5. Okulların açılmasına 3 gün kala uzman..
    6. Rumkale’de Su Sporları Festivali..
    7. Konfeksiyoncuların Suriyeli işçi..
    8. Nicki Minaj'dan emeklilik kararı
    9. Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
    10. Yemen’deki katliamda bilanço artıyor
    11. İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini..
    12. Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu’na..
    13. Bahamalar’da ölü sayısı 30’a yükseldi
    14. Haliliye Voleybol Takımı lige sıkı..
    15. Kızılırmak derneklerinden Taşdelen’e..
    16. Filipinler’de dang humması salgını
    17. Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir
    18. 5 yatırıma 14 milyar TL
    19. "GastroAntep" sanayi ve ticareti..
    20. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP..
    21. Vali Yardımcılarından Rektör Uysal’a..
    22. Kaplan: Uyarıyorum, intihar ediyoruz!
    23. Türkeli’de Köylü Pazarı hizmete girdi
    24. Diyarbakır'da terör operasyonu
    25. Tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor
    26. HDP'li Lice Belediye Başkanı gözaltıda
    27. Sinop’ta inşaat malzemesi yüklü..
    28. Milli güreşçiler olimpiyat kotası için..
    29. Türkiye ile Andorra 3. kez..
    30. Faizsiz sigortanın adresi olan Katılım..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!