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Ekonomi THY'de indirimli bilet satışı dönemi
Ekonomi

THY'de indirimli bilet satışı dönemi

Türk Hava Yolları (THY) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge ibraz etmeksizin indirimli bilet almasına yönelik imzalanan protokol hayata geçti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 20:57:00 -
THY'de indirimli bilet satışı dönemi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.

THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.

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