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Gıda Bir kaşığında asırlık gelenek var! Yazın serinletiyor, kışın iç ısıtıyor
Gıda

Bir kaşığında asırlık gelenek var! Yazın serinletiyor, kışın iç ısıtıyor

Yeniakit Publisher
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Ağrı Patnos'da kuşaktan kuşağa aktarılan gırar çorbası, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak yaşatılıyor. Dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayranla yapılan yöresel lezzet, yazın soğuk, kışın ise sıcak tüketiliyor.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yıllardır aynı tarifle hazırlanan gırar (ayran aşı) çorbası, yöre mutfağının en özel lezzetleri arasında yer alıyor.

 

Sofraların vazgeçilmezi

Patnos’ta evlerde ve yöresel etkinliklerde sıkça yapılan gırar; dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlanıyor. Yarpuz ya da nane ile lezzetlendirilen çorba, hem besleyici özelliği hem de kendine özgü aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Geçmişten günümüze devam eden bu çorba çeşidini anlatan Gül Sevinç Koçak, dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlandığını söyleyerek, yıllardır aynı tarifle hazırlanan gırarın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu, bu lezzetin gelecek nesillere aktarılması için geleneksel yapım yöntemlerini yaşatmayı sürdürdüklerini belirtti.

 

Patnos’ta yaşatılan bu asırlık lezzet, hem yöresel mutfağın tanıtımına katkı sağlıyor hem de gastronomi turizmi açısından dikkat çeken değerler arasında gösteriliyor.

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