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Otomotiv
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Popüler marka Renault oldu Otomobilde gri ve beyaz tercih edildi

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AA Giriş Tarihi:

Popüler marka Renault oldu Otomobilde gri ve beyaz tercih edildi

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler "gri" ve "beyaz", marka ise "Renault" oldu.

#1
Foto - Popüler marka Renault oldu Otomobilde gri ve beyaz tercih edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Popüler marka Renault oldu Otomobilde gri ve beyaz tercih edildi

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.

#3
Foto - Popüler marka Renault oldu Otomobilde gri ve beyaz tercih edildi

Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

#4
Foto - Popüler marka Renault oldu Otomobilde gri ve beyaz tercih edildi

Bu yılın ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise Renault öne çıktı.

#5
Foto - Popüler marka Renault oldu Otomobilde gri ve beyaz tercih edildi

Yılın ilk yarısında 15 bin 136 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi.

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