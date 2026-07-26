Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm
Diz kireçlenmesi ve sıvı kaybı, eklem kıkırdaklarının zamanla aşınması ve eklem içi sıvının (sinovyal sıvı) azalmasıyla ortaya çıkan yaygın bir sağlık sorunudur. Merdiven çıkarken dizlerden ses gelmesi, sabah tutukluğu ve hareket ederken yaşanan ağrılar bu durumun en tipik erken belirtileridir. Kilo kontrolü sağlamak, eklemleri zorlamayan doğru egzersizler yapmak ve kolajen zengini beslenmek diz sağlığını korumanın temel yollarıdır. Günümüzde gelişen fizik tedavi yöntemleri, eklem içi enjeksiyonlar ve kıkırdak destekleri sayesinde cerrahiye gerek kalmadan konforlu bir yaşam sürmek mümkündür.