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Sağlık
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Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

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Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

Diz kireçlenmesi ve sıvı kaybı, eklem kıkırdaklarının zamanla aşınması ve eklem içi sıvının (sinovyal sıvı) azalmasıyla ortaya çıkan yaygın bir sağlık sorunudur. Merdiven çıkarken dizlerden ses gelmesi, sabah tutukluğu ve hareket ederken yaşanan ağrılar bu durumun en tipik erken belirtileridir. Kilo kontrolü sağlamak, eklemleri zorlamayan doğru egzersizler yapmak ve kolajen zengini beslenmek diz sağlığını korumanın temel yollarıdır. Günümüzde gelişen fizik tedavi yöntemleri, eklem içi enjeksiyonlar ve kıkırdak destekleri sayesinde cerrahiye gerek kalmadan konforlu bir yaşam sürmek mümkündür.

#1
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

DİZLERİMİZDEKİ SIVI ASLINDA NE İŞE YARIYOR? Diz eklemi, vücudumuzun tüm yükünü taşıyan ve gün içinde en çok hareket eden en karmaşık mekanizmalardan biridir. İki kemiğin birleştiği bu alanda, kemiklerin birbirine sürtünmesini engelleyen pürüzsüz bir kıkırdak dokusu ve bu hareketi kolaylaştıran eklem içi sıvı bulunur. Yaşın ilerlemesi, aşırı kilo veya genetik faktörler nedeniyle bu sıvı azaldığında, kıkırdaklar birbirine sürtünmeye ve zamanla aşınmaya başlar. Tıpta osteoartrit olarak adlandırılan kireçlenme süreci, işte bu sıvı kaybı ve kıkırdak yıpranması neticesinde tetiklenen biyolojik bir durumdur.

#2
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

FAZLA KİLOLAR VE HAREKETSİZ YAŞAM EKLEMLERİ NASIL YIPRATIYOR? Diz yapısının bozulmasına ve kireçlenmeye yol açan nedenlerin başında eklemlere binen aşırı yük, yani fazla kilo gelmektedir. Vücut ağırlığındaki her bir kiloluk artış, diz kapaklarına yürürken dört kat, merdiven çıkarken ise yedi kat daha fazla basınç olarak yansır. Geçmişte yaşanmış diz travmaları, menisküs yırtıkları veya bağ yaralanmaları da ilerleyen yıllarda kireçlenme riskini doğrudan artıran faktörlerdir. Hareketsiz bir yaşam sürmek veya tam tersine dizleri aşırı zorlayan ağır işlerde çalışmak da eklem sıvısının kalitesini düşüren önemli nedenler arasındadır.

#3
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

MERDİVEN ÇIKARKEN DİZDEN SES GELMESİ NEYİN HABERCİSİ? Diz kireçlenmesi ve sıvı kaybının ilk sinyali, genellikle uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkarken dizlerde hissedilen sertlik ve tutukluk hissidir. Merdiven inip çıkarken, çömelirken veya yol yürürken diz kapağının arkasından gelen kıtırtı şeklindeki sesler de sıvının azaldığını gösterir. Zamanla bu belirtilere, hareket ettikçe artan ve dinlenmekle azalan künt bir eklem ağrısı eşlik etmeye başlar. Hastalık ilerledikçe eklem içinde hafif sıvı toplanmaları meydana gelebilir ve bu durum dizin dışarıdan şiş, sıcak veya kızarık görünmesine yolabilir.

#4
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

KEMİK SUYU VE PAÇA ÇORBASI DİZLERİ GERÇEKTEN KURTARIYOR MU? Dizdeki sıvı kalitesini artırmak ve kıkırdak yıkımını yavaşlatmak için mutfakta atılacak ilk adım, doğru bir beslenme programı uygulamaktır. Vücudun kıkırdak dokusunu tamir edebilmesi için ihtiyaç duyduğu kolajen bileşiği; paça çorbası, kemik suyu ve balık gibi gıdalarda bolca bulunur. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, keten tohumu ve zeytinyağı da eklem içindeki iltihabi reaksiyonları doğal yoldan azaltır. Ayrıca antioksidan zengini yeşil yapraklı sebzeler ve mor meyveler, eklem hücrelerini serbest radikallerin hasarından koruyan en güçlü besinsel kalkanlardır.

#5
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

GÜNDE KAÇ BARDAK SU İÇMEK DİZDEKİ KURUMAYI ENGELLER? Vücudun tüm dokularında olduğu gibi, diz ekleminin içindeki sinovyal sıvının da ana maddesi ve kaynağı sudur. Gün içinde yetersiz su tüketmek, eklem içi sıvının yoğunlaşmasına, kurumasına ve dolayısıyla sürtünmenin artarak kıkırdağın aşınmasına neden olur. Sağlıklı bir eklem yapısı için günde en az iki litre temiz su içmek, sıvı kaybını engellemenin en basit ve etkili yoludur. Ayrıca doktor kontrolünde kullanılan hiyaluronik asit ve glukozamin destekleri de eklemin su tutma kapasitesini artırarak kayganlığı yeniden sağlar.

#6
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

"AĞRIM VAR" DİYE HAREKETSİZ KALMAK DİZLERİ DAHA ÇOK PASLANDIRIR Halk arasında kireçlenmesi olan kişilerin hiç hareket etmemesi gerektiği yönünde yanlış bir inanış vardır; oysa hareketsizlik dizleri daha çok paslandırır. Diz kapağının üzerindeki yükü azaltmanın en etkili yolu, uyluk bölgesindeki kuadriseps kaslarını doğru egzersizlerle güçlendirmektir. Dizleri zorlamayan tempolu düz yol yürüyüşleri, yüzme ve hafif tempo bisiklet sürmek eklem sıvısının üretimini ve dolaşımını doğrudan tetikler. Ancak sert zeminlerde koşmak, ağırlık altında derin çömelme hareketleri yapmak veya merdiven tırmanmak aşınmayı artırabileceği için uzak durulmalıdır.

#7
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

EVDE ANİDEN BAŞLAYAN DİZ AĞRISINA BUZ MU SICAK MI İYİ GELİR? Ev ortamında aniden gelişen diz ağrılarını ve şişlikleri kontrol altına almak için uygulanabilecek en güvenli yöntem soğuk kompres uygulamasıdır. İnce bir havluya sarılmış buz torbasını dizin üzerine günde birkaç kez on beşer dakika koymak, ödemi ve ağrı hissini hızla yatıştırır. Eğer dizde belirgin bir şişlik veya sıcaklık yoksa, sadece kronik bir sızı ve tutukluk varsa ılık havlu veya banyolar da kasları gevşetir. Ağrılı dönemlerde dize aşırı yük bindirmekten kaçınmak, bacağı hafifçe yukarı kaldırarak dinlendirmek de eklemin kendini toparlamasına fırsat verir.

#8
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

AMELİYATSIZ ÇÖZÜMLER: DİZE SIVI ENJEKSİYONU VE FİZİK TEDAVİ Günümüz tıp bilimi, diz kireçlenmesi tedavisinde bıçak altına yatmadan önce uygulanabilecek çok güçlü ve konforlu alternatifler sunmaktadır. Fizik tedavi seanslarında uygulanan özel akımlar, lazer terapileri ve ultrason dalgaları diz çevresindeki dokuların kanlanmasını artırarak iyileşmeyi hızlandırır. Son yıllarda popülerleşen eklem içi enjeksiyonlar, yani dize doğrudan sıvı takviyesi yapılması (hiyaluronik asit) eklemin ömrünü uzatır. Hastanın kendi kanından elde edilen hücrelerin dize enjekte edildiği PRP yöntemi de kıkırdak hasarlarını biyolojik olarak onarır.

#9
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

KAPALI PROTEZ AMELİYATLARI Ameliyatsız tüm yöntemlerin denendiği ancak hastanın yürümesini, uyumasını engelleyen ileri evre kireçlenmelerde cerrahi seçenekler devreye girer. Günümüzde başarıyla uygulanan diz protezi ameliyatları, aşınmış kıkırdak yüzeylerin özel ve dayanıklı materyallerle kaplanması esasına dayanır. Gelişen cerrahi teknikler ve robotik protez teknolojisi sayesinde ameliyatlar milimetrik hatayla yapılmakta ve iyileşme süreleri oldukça kısalmaktadır. Operasyonun ertesi günü ayağa kalkıp yürüyebilen hastalar, kısa süren fizik tedavi süreçlerinin ardından ağrısız ve tamamen özgür bir hayata adım atarlar.

#10
Foto - Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

SOSYAL MEDYADAKİ MUCİZE KÜRLERE ALDANMAYIN VE DOKTORA BAŞVURUN! Merdiven çıkarken dizlerinden sürekli ses gelen, sabahları adım atmakta zorlanan veya yürürken aniden dize çivi batma hissi yaşayan herkes gecikmeden bir uzmana görünmelidir. İnternette veya sosyal medyada satılan, bilimsel hiçbir geçerliliği olmayan "kireçlenmeyi tamamen bitiren mucizevi bitki yağları" veya "kıkırdak büyüten macunlar" gibi kulaktan dolma ürünlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Bu tarz sahte formüllerle vakit kaybetmek, dizdeki kıkırdak kaybının geri dönülemez bir aşamaya gelmesine yol açabilir. Doğru tanı ve modern tedavi planlaması için tek adres daima ortopedi ve travmatoloji ya da fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarıdır.

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