Bu rahatsızlığı hafife almayın! Dizde sıvı kaybı ve kireçlemeye karşı etkili çözüm

EVDE ANİDEN BAŞLAYAN DİZ AĞRISINA BUZ MU SICAK MI İYİ GELİR? Ev ortamında aniden gelişen diz ağrılarını ve şişlikleri kontrol altına almak için uygulanabilecek en güvenli yöntem soğuk kompres uygulamasıdır. İnce bir havluya sarılmış buz torbasını dizin üzerine günde birkaç kez on beşer dakika koymak, ödemi ve ağrı hissini hızla yatıştırır. Eğer dizde belirgin bir şişlik veya sıcaklık yoksa, sadece kronik bir sızı ve tutukluk varsa ılık havlu veya banyolar da kasları gevşetir. Ağrılı dönemlerde dize aşırı yük bindirmekten kaçınmak, bacağı hafifçe yukarı kaldırarak dinlendirmek de eklemin kendini toparlamasına fırsat verir.