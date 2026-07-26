Brezilya'dan ABD'ye şok cevap! Taleplerini kabul etmediler

Brezilya Devlet Ajansı Agencia Brasil’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Müsteşar Yardımcısı Riley Barnes ile aynı birimde görev yapan Müsteşar Yardımcısı Vekili Samuel Samson’ın vize başvuruları kabul edilmedi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, iki yetkilinin ülkeye giriş talebinin seçim sürecine ilişkin temaslar kapsamında yapıldığını açıkladı.

ZİYARET GEREKÇESİ UYGUN BULUNMADI

Bakanlık, ABD’li yetkililerin Brezilya’daki seçim sürecinde ifade özgürlüğüne ilişkin konuları görüşmeyi amaçladığını bildirdi.

Ancak ziyaretin gerekçesinin uygun görülmediği ve bu nedenle vize taleplerinin reddedildiği belirtildi.

“SEÇİM SÜRECİ SİYASALLAŞABİLİR” ENDİŞESİ

Yerel basına yansıyan bilgilere göre Brezilya yönetimi, söz konusu ziyaretin seçim sürecini siyasallaştırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu gerekçeyle ABD’li yetkililerin ülkeye girişine izin verilmediği aktarıldı.

GÖZLEMCİ STATÜSÜ TARTIŞMASI

Haberde, Brezilya’nın seçimlerde uluslararası gözlemcileri kabul etme geleneğine sahip olduğu vurgulandı.

Ancak ABD’li yetkililerin seçim gözlemcisi olarak değil, farklı bir amaçla ülkeye gelmek istediği öne sürüldü.

BOLSONARO’NUN OĞLU SEÇİM YARIŞINDA ÖNE ÇIKIYOR

Brezilya’da 4 Ekim’de yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi siyasi atmosfer giderek hareketleniyor.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro, yeniden aday olan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın en güçlü rakibi olarak gösteriliyor.

SMARTMATIC İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Vize başvurularının, Flavio Bolsonaro’nun başkent Brazilya’da yaklaşık 40 ülkenin temsilcisiyle yaptığı toplantının ardından gelmesi dikkat çekti.

Bolsonaro, toplantıda Brezilya’daki elektronik seçim sisteminin Venezuela merkezli “Smartmatic” şirketi tarafından sağlandığını herhangi bir kanıt sunmadan öne sürmüştü.

YÜKSEK SEÇİM MAHKEMESİ İDDİAYI YALANLADI

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, söz konusu iddiayı reddetti.

Mahkeme, Smartmatic şirketinin Brezilya seçim sisteminde kullanılan elektronik seçim sandıklarını veya yazılımları hiçbir zaman tedarik etmediğini açıkladı.

SEÇİM ÖNCESİ DİPLOMATİK GERİLİM

ABD’li yetkililere vize verilmemesi, Brezilya’da seçim güvenliği ve dış müdahale tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Karar, yaklaşan seçimler öncesinde Brezilya ile ABD arasında diplomatik düzeyde dikkat çeken yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirildi.