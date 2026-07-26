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Spor Göztepe kalede rotayı değiştirdi! Luka Gugeshashvili imzaya çok yakın
Spor

Göztepe kalede rotayı değiştirdi! Luka Gugeshashvili imzaya çok yakın

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Göztepe kalede rotayı değiştirdi! Luka Gugeshashvili imzaya çok yakın

Süper Lig’de yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, Luka Gugeshashvili’yi gündemine aldı. Gürcistan basını; bonservisi PAOK’ta bulunan 26 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.

Göztepe’de kaleci transferi için yeni bir isim öne çıktı. Göztepe, Kasımpaşalı Ali Emre Yanar'la temaslarını devam ettirirken, Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili'yi de listesine aldı. Gürcistan basını, Göztepe'nin 26 yaşındaki eldivenle anlaşma aşamasına geldiğini ifade etti. Bonservisi Yunanistan ekibi Paok'ta olan Gugeshashvili geçen sezonu Atromitos'ta kiralık olarak geçirdi.

 

Deneyimli eldiven kariyerine Dinamo Tbilisi takımında başlarken, Polonya'da Jagiellonia Bialystok, Gürcistan'da Dila Gori, Azerbaycan'da Karabağ, Yunanistan'da Panserraikos, Paok ve Atromitos'ta oynadı. Gürcistan A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Luka Gugeshashvili geçen sezon Atromitos'ta 10 resmi maça çıktı.

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