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THY ve IOM arasında ‘göçmen’ işbirliği

Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration IOM) ile güvenli ve düzenli göçün desteklenmesi amacıyla uzun vadeli bir ortaklığa imza attı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:10
THY ve IOM arasında ‘göçmen’ işbirliği

Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration IOM) ile güvenli ve düzenli göçün desteklenmesi amacıyla uzun vadeli bir ortaklığa imza attı.

IOM Genel Direktörü Swing, anlaşmanın hem THY’nin global ölçekte sahip olduğu sosyal sorumluluk şuuru, hem de IOM olarak göçmenler ve mültecilere ilişkin icra edilen taahhütler bağlamında bir dizi imkan sağladığını belirtti. Aycı ise bugün dünyadaki mağdur topluluklara yardım eli uzatarak, küresel sosyal sorumlulukta lider ve örnek ülke olan Türkiye’nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak IOM ile mevcut işbirliğini güçlendirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarına dikkati çekerek, “Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde öngördüğü özgürce ve yasal olarak seyahat etme ve birlikte barış içinde yaşama fikirlerini, ayakları yere basan, sağlam formüllerle teşvik etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:10
  1. IOM Genel Direktörü Swing
  2. Türk Hava Yolları
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Uluslararası Göç Örgütü

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