SON DAKİKA
THY uçağında bomba alarmı: Uçak Barselona'ya indirildi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Barselona seferinde, bir yolcunun bomba tehdidi içeren internet ağı kurması üzerine güvenlik alarmı verildi ve uçak güvenlik prosedürleri kapsamında Barselona’ya indirildi.

THY'nin İstanbul–Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını "bomba tehdidi" içerecek şekilde düzenlediği tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı. Uçak Barselona'ya inerken soruşturma başlatıldı.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün şu bilgileri paylaştı: "TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."

