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Gündem THY tonlarca yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı
Gündem

THY tonlarca yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

Türk Hava Yolları, Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 17:43:00 -
THY tonlarca yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdık. 6 Şubat'tan bu güne yurt dışından getirdiğimiz 490 ton insani yardım malzemesini afet bölgelerine taşıdık. Yurt dışından insani yardım malzemesi göndermek isteyen vatandaşlarımız büyükelçilik ve/veya konsolosluklar ile iletişime geçebilirler." ifadelerini kullandı.

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