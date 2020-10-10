THY Teknik, Türkiye'nin en büyük uçak üs bakım hangarlarını hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ'nin Türkiye'nin en büyük uçak üs bakım hangarları açıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı’nda yer alan uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatını tamamladı. Böylece, İstanbul Havalimanı’nda yer alan ilk üs bakım hangarları müşterilerin hizmetine sunuldu.

Türkiye’nin en büyük hangarları olma özelliğini taşıyan, 60 bin metrekare kapalı alana sahip tesis aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verebilen yeni üs bakım hangarları, THY Teknik AŞ’nin rekabet gücünü daha da artıracak.

Su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılayacak olan hangarlar, enerji ihtiyaçlarını da güneş enerjisinden sağlayacak. Ayrıca yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkân sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacak.

Son teknoloji sistem ve ekipmanlarla donatılmış tesis içi ve çevresindeki tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleriyle yönetilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, sundukları havacılık teknik hizmetlerini yeni yatırımlarla daha ileri seviyelere taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında kararlıyız. Dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kabiliyetlerimiz ve kapasitemizdeki artışın bu taahhüdümüzü desteklediğini düşünüyorum. Yapımını tamamlayarak ilk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımızla önemli bir büyüme sağladık. Çevre dostu yapılardan oluşan bakım kompleksimizde bütün fazların tamamlanmasıyla 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan, "Çelikten kanatlarıyla devasa boyutları olan uçaklarımızın da ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. THY Teknik AŞ, uçaklarımıza konforlu ve güvenli seyahatiniz için dünyanın en büyük üs bakım hangarlarından birini inşa etti. Ülkemiz havacılığına hayırlı olsun." açıklaması yaptı.