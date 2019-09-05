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THY kabin ve memur alımları ne zaman?

THY rekor sayıda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, THY kabin ve memur alımları ne zaman? İşte, haberin tüm detayları...

05 Eylül 2019 Perşembe 13:31
THY kabin ve memur alımları ne zaman?

THY rekor sayıda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, THY kabin ve memur alımları ne zaman? İşte, haberin tüm detayları...

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise bu yılın başında bir personel alım haberi vermiş ve gençlere "Gelin bu ailenin bir üyesi olun. Başvuru 4 Nisan'a kadar" şeklinde ifade ettiği alımlar için tarih olarak Ağustos- Eylül aylarını işaret etmişti. Peki, THY kabin ve memur alımları ne zaman?

THY açık pozisyonları nelerdir?

THY resmi internet sitesinde yer alan açık ilanlarda İstanbul’da görevlendirilmek üzere Kaptan Pilot Geniş Gövde (A350), Kaptan Pilot Geniş Gövde (B787), Kaptan Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340), II. Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340), II. Pilot Geniş Gövde (A350), II. Pilot Geniş Gövde (B787), Kaptan Pilot Dar Gövde (B737, A320), II. Pilot Dar Gövde (B737, A320), Simülatör Uçuş Öğretmeni alımı, Aydın’da görevlendirilmek üzere ise THY Uçuş Akademisi Aydın’da Görevlendirilmek üzere Yetiştirilmek Üzere Teorik Bilgi Öğretmeni ve THY Uçuş Akademisi Aydın’da Görevlendirilmek üzere Teorik Bilgi Öğretmeni alımı yapacağı ifade edildi.

THY kabin memuru boy ve eğitim şartları nelerdir?

  • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
  • En az ön lisans derecesi mezunu olmak
  • 35 yaşını geçmemiş olmak,
  • Boy uzunluğunun 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine uygun olmak
  • Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek
  • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
  • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak
  • Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,
  • TOEFL puanı 60
  • IELTS puanı 6

THY kabin memuru alımları ne zaman?

THY 2019 yılında 8 bini aşkın istihdam planı yaptı. Söz konusu alımların ilk ayağı gerçekleştirildi. Yılsonuna kadar devam edecek olan alımlar için iş başvurusu yapacak olanlar gerekli ilanların açılmasını bekliyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:31
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. THY kabin ve memur alımları ne zaman?
  4. THY kabin memuru boy ve eğitim şartları nelerdir?
  5. iş ilanı
  6. THY
  7. THY iş ilanları 2019

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