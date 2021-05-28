THY, günlük 729 uçuşla Avrupa’da liderliğini sürdürdü
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY önceki gün günlük 729 uçuş sayısıyla Avrupa’da en fazla sefer yapan havayolu unvanını korudu.
Pegasus Hava Yolları ise günlük 270 uçuşla listenin 8. sırasında bulunuyor. Raporda, THY’nin, tam kapanmanın bitmesiyle beraber son iki haftada gerçekleştirdiği sefer sayısını yüzde 51, Pegasus Hava Yollarının ise yüzde 203 oranında arttırdığı kaydedildi.