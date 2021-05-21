THY Gökyüzünde 88. yaşını kutluyor! “Bayrağı ilk günkü heyecanla taşımaya devam ediyoruz”

Türkiye’nin en değerli markası ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki 88. yılını kutluyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, başarı yolculuğunun 88. yılında, bayrağı ilk günkü heyecanla taşımaya devam ettiklerini belirtti. Aycı, THY’nin bu yolculukta gökyüzünde kimi zaman güzel günlerle kimi zaman fırtınalarla karşılaştığını kaydederek, “Atılan doğru adımlar sayesinde şu an (THY) dünyanın en saygın havayolu şirketlerinden biri konumunda. Havacılık sektörünün üzerine kara bulut gibi çöken pandemi sürecini atlattığımızda, milletimizden ve ülkemizden aldığımız enerjiyle endüstrideki payımızı artırmaya devam edeceğiz. Şirketimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese minnet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

5 uçaktan 365 uçağa

Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 365 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan rakipsiz bir uçuş ağına sahip oldu. Operasyonlarına ilk olarak, “Devlet Hava Yolları İşletmesi” adıyla Atatürk Havalimanı’nda (Yeşilköy Havalimanı) başlayan THY, 1943-1945 arasında filosuna kattığı yeni uçaklar ile bugünkü başarının temellerini attı. Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle bayrak taşıyıcı ilk yurt dışı seferini 1947 yılında Ankara-İstanbulAtina hattında gerçekleştirdi. “TC-ABA” tescil kodlu “DC-3” uçağı ile gerçekleştirilen uçuş toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. THY, ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti.

Büyüme sürecine girdi

Altmışlı yıllara gelindiğinde Türkiye pazarında kazandığı deneyim ile yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan THY, henüz o yıllarda Avrupa’da adından söz ettirmeyi başardı. Jet motorlu uçakların gökyüzünde görülmeye başlaması ile Türk Hava Yollarının başarı yolculuğu da hız kazandı. Kuruluşunun 50. yılında, 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren THY, bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak, tamamladı. 2000’li yılların ilk döneminde küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine Türk Hava Yolları, yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi.

Hizmet alanını genişletti

Bayrak taşıyıcı, değişim sürecinde yalnızca yolcu taşıyan bir şirket olarak kalmadı ve uçak bakım onarımı, kargo taşımaları, yer hizmetleri, uçak içi koltuk ve mutfak üretimi, havacılık ve uçuş eğitimi alanlarında da diğer hava yollarına hizmet sunan bir marka konumuna geldi. THY, açıklanan istatistiklere göre, 2020 yılını Avrupa’da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) ağ taşıyıcı olarak geride bıraktı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında 2019’un yüzde 40’ı kadar kapasite arz edebilen şirket yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (eksi yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek (yüzde 71) şirket olmayı başardı.

Turkish Cargo’nun pandemide yıldızı daha da parladı

THY’nin başarılı markası Turkish Cargo, yolcu taşımacılığında sergilenen başarıyı hava kargo taşımacılığında gösterdi. Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlar ile ülkelere ihtiyacı olan ürünleri temin eden marka, bu operasyonları sayesinde 2020 yılında pazar payını yüzde 4.7’ye çıkardı. Kargo markasının küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralaması ise 8’den 6’ya yükseldi (2011’de 33, 2016’da 22. sıradaydı). 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.6 olan pazar payını 4.8’e yükselten hava kargo markası, sektör ortalamasının yüzde 63.4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82.2’lik güçlü bir yere ulaştı. Turkish Cargo, THY’nin 18 yolcu uçağını da kargo taşımalarında kullanarak operasyonlarına devam ediyor.