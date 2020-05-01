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Ekonomi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den çok önemli açıklamalar

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, katıldığı programda koronavirüs nedeniyle uçuşları durdurulan THY seferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 03:36:00 -
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den çok önemli açıklamalar

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Youtube kanalına canlı yayın konuğu oldu.

Covid-19 nedeniyle uçuşları durdurulan THY'nin son durumu ve alınan kararlar değerlendiren Ekşi, Türk Havacılığı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2020 yılı için personel alımının durdurulduğunu ve bu yıl yeni personel alımı yapılmayacağını açıklayan Ekşi, filo yapılanmasına gidileceğini ve teslimatların da gecikeceğini açıkladı.

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