THY duyurdu: Yardım çekine dönüştürülebilecek
Türk Hava Yollarının ödül programı Miles&Smiles'da biriken miller deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek.
Türk Hava Yollarının (THY) ödül programı Miles&Smiles'da biriken miller deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, ödül puanların yardım çekine dönüştürülebileceği bildirildi.
Vatandaşların bu yardımına THY'nin de katkıda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında, program ortağımız LC Waikiki ile millerinizi destek çekine dönüştürerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olabilirsiniz. Her destek çekinin karşılığında biz de üyelerimiz adına katkıda bulunacağız." denildi.
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