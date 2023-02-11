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Gündem THY duyurdu: Yardım çekine dönüştürülebilecek
Gündem

THY duyurdu: Yardım çekine dönüştürülebilecek

Türk Hava Yollarının ödül programı Miles&Smiles'da biriken miller deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 20:32:00 -
THY duyurdu: Yardım çekine dönüştürülebilecek

Türk Hava Yollarının (THY) ödül programı Miles&Smiles'da biriken miller deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, ödül puanların yardım çekine dönüştürülebileceği bildirildi.

Vatandaşların bu yardımına THY'nin de katkıda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında, program ortağımız LC Waikiki ile millerinizi destek çekine dönüştürerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olabilirsiniz. Her destek çekinin karşılığında biz de üyelerimiz adına katkıda bulunacağız." denildi.

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