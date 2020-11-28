  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Luke Sikma
Spor

THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Luke Sikma

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:50:16 -
THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Luke Sikma

İSTANBUL (AA) - Almanya ekibi ALBA Berlin'in ABD'li basketbolcusu Luke Sikma, THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sikma, takımının sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 100-80 yendiği mücadelede 32 verimlilik puanıyla oynayarak 11. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmada 20 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performans sergileyen ABD'li basketbolcu, kariyerinde ikinci kez bu unvana layık görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
CHP'li İmamoğlu'ndan küstah
Gündem

CHP'li İmamoğlu'ndan küstah "Kanal İstanbul" yorumu

İstanbullunun sorunlarına çözüm üretmek yerine şov peşinde koşan ve AK Parti döneminde yapılan projelerin üstüne yatan CHP'li İBB Başkanı Ek..
Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu
Dünya

Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu

ABD Başkanı Donald Trump, ''Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon oyun hileli olmadığı ispatlarsa girebilir'' açıklamasında bulundu...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay