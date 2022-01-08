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Spor THY Avrupa Ligi maçları oynanamayacak mı?
Spor

THY Avrupa Ligi maçları oynanamayacak mı?

THY Avrupa Ligi maçları iptal mi? Koronavirüs vakaları sebebiyle Basketbol THY Avrupa Ligi'nden erteleme haberi geldi. Peki, THY Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-08 09:37:00 -
THY Avrupa Ligi maçları oynanamayacak mı?

Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkisi kendini pek çok ülkede iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu sebeple uluslararası müsabakalarla ilgili erteleme haberleri de geliyor. Peki, THY Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

THY Avrupa Ligi maçları oynanamayacak mı?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan AX Armani Exchange Milan-Zenit karşılaşması, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maçın ertelendiği belirtildi.

Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.

Daha önce Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova-Barcelona, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları tehir edilmişti. Müsabakaların oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.

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