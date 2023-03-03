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Yerel Thor 200 kilo eroin yakaladı
Yerel

Thor 200 kilo eroin yakaladı

Polisin Van'ın Tuşba ilçesinde durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 08:46:00 -
Thor 200 kilo eroin yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine teknik takibe alınan TIR, durdurularak arama yapıldı.

Narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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