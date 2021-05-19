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Ekonomi Thodex vurgununda flaş gelişme! 3. isim de yakalandı
Ekonomi

Thodex vurgununda flaş gelişme! 3. isim de yakalandı

Thodex soruşturmasında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 10:44:00 - 2021-05-19 11:21:52
Thodex vurgununda flaş gelişme! 3. isim de yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer’in, Aydın’da yakalandığı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Güven Özer çıkarıldığı adli makamlarca geçtiğimiz günlerde tutuklanırken, soruşturma kapsamında tek firari, şüpheli şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer kaldı.

Tek firari kaldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 37 şüpheli ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken 36 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer de polis ekiplerinin sıkı takibiyle aranıyor.

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Yorumlar

Adam nerde adam

 bu 20 yasindaki bebeyi bulup getiremeyen istihbarata yaziklar olsun. Turkiyenin itibarink yerlere serdiniz
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