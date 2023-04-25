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Dünya The Times gazetesi vahşeti duyurdu
Dünya

The Times gazetesi vahşeti duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-25 12:04:00 -
The Times gazetesi vahşeti duyurdu

İngiliz The Times gazetesinin sızdırılan istihbarat raporuna dayandırdığı haberde, Afganistan-Pakistan sınırındaki kampa sızması için gönderilen İngiliz ajanının, ülkesine döndükten sonra kendi çocuğunu öldürdüğü belirtildi.

​​​​​​​The Times gazetesinin haberinde, MI6 tarafından Afganistan-Pakistan sınırındaki bir kampa gönderilen İngiliz bir casusun, ülkesine döndükten sonra kendi çocuğunu öldürdüğü sızdırılan istihbarat raporuyla ortaya çıktı.

Haberde, ismi açıklanmayan kişinin, inceleme sürecinde duygusal dengesizliği konusunda yapılan uyarılara rağmen, El Kaide ve Taliban tarafından kullanılan kampa sızmak üzere gönderildiği belirtildi.

Gazetenin haberinde, ayrıca, istihbaratın "etrafındakiler için potansiyel tehlike" oluşturduğunu da bildiği ve ajanın çocukken cinsel istismara uğradığını, sabıka kaydı olduğunu ve genç bir yetişkinken ruhsal çöküntü yaşadığını bildirdiğine de değinildi.

Gazeteye sızdırılan bir belgede, İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi'nin (SIS), ajanın duygusal dengesizliğinin "alınabilecek en yüksek puan" olduğunu belirten bir inceleme raporu hazırladığına dikkat çekildi.

İngiltere'ye döndüğünde aşırı stres altındaydı

MI6'nın, ajanın İngiltere'ye döndüğünde aşırı stres altında olduğunu kaydettiği belirtilen haberde, travma geçirmiş bu kişinin daha sonra kendi çocuğunu öldürdüğü ve bunu itiraf ettiği kaydedildi.
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Haberde, olayın ardından büyük kısmı gizli yürütülen duruşmanın sonunda tutuklanan İngiliz ajanın jüri tarafından cinayetten suçlu bulunduğu ifade edildi.

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İngiliz hükümetinden bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, "Hükümetin, İngiliz istihbarat teşkilatlarının faaliyetleriyle ilgili iddiaları ya da spekülasyonları doğrulamaması ya da yalanlamaması uzun süredir devam eden bir ilkedir." değerlendirmesinde bulundu.

 

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