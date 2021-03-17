The Times duyurdu! İngiltere'den Türkiye'ye kritik ziyaret

İngiltere, askeri doktrininde köklü değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi. İngiliz The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson kabinesine yakın kaynaklara atıfta bulunarak, "Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş, İngiltere’ye maliyet etkin insansız hava araçlarının pahalı muharebe tanklarına neler yapabileceğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Johnson, silahlı kuvvetlerin modernizasyon sürecinde yapay zeka kullanacaklarını açıkça belirtmiş; geçen ay Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, "Yatırımımızı savaşta devrim yaratacak yeni teknolojilere odaklayacağız, yapay zekâ ve insansız uçaklar gibi" demişti.

Gazeteye göre, 44 gün süren savaş sırasında İngiliz Savunma Bakanlığında, Türk Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarının Ermeni zırhlı araçlarını imha ederek insan gücü kaybına neden olduğu videolar paylaşıldı.

The Times, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Baykar fabrikasını İstanbul’da ziyaret ettiği bilgisine yer verdi.

Haberde yer verilen gelişmeler arasında, Johnson hükümetinin silahlı kuvvetleri küçültmeye gideceği de belirtildi. Hükümetin üzerinde çalıştığı programa göre İngiliz ordusu yakın gelecekte 10 bin kişi azaltılacak. Envanterde bulunan tankların üçte biri ise hizmet dışına alınacak.