  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülkede insani kriz derinleşiyor! Acil koduyla çağrı yaptılar

KKTC'den Rum tarafına tepki

Trump'tan röportajı kestiren sözler: ABD hiç olmadığı kadar...

Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

Elektrikli cihazlar bizi 7/24 gözetliyor! Takipten kaçmak için bunları yapın

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın verdiği görüntü rahatsız mı etti? Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

2 milyarlık İETT ihalesinden sonra bir skandal daha! Kardeşini de uzman olarak işe yerleştirmiş

Tunç Soyer'in rezilliği adım attırdı! Çıplak semazen hokkabazlığına son

Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti

'Aşı olmayanlar giremeyecek' kararına Rusya'dan sert tepki! "Herhangi bir dayatmaya yetkiniz yok"
Gündem The Times duyurdu: İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartıyor
Gündem

The Times duyurdu: İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartıyor

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre; İngiltere Kovid-19 seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 09:25:00 - 2021-09-17 09:26:33
The Times duyurdu: İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartıyor

The Times gazetesi İngiliz hükümetinin, Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeleri kırmızı listesinden çıkarmaya hazırlandığını yazdı.

Kırmızı listeden çıkarılması durumunda Türkiye'den İngiltere'ye dönen yolcular artık karantinaya alınmayacak.

Sarı liste tamamen kaldırılabilir

The Times gazetesi, bugün bir araya gelmesi beklenen bakanların uluslararası seyahatin başlaması için oluşturulan "Trafik ışığı sistemi" adlı uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik adımlar atacağını yazdı.

Bakanların sarı kategoriyi kaldırması bunun yerine ülkeleri yeşil veya kırmızı listeye almaları söz konusu.

Mayıstan beri kırmızı listedeyiz

Seyahat edilen ülkeleri yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandıran İngiltere, Türkiye'yi mayıs ayından bu yana "yüksek riskli ülke" olarak görülen kırmızı listede tutuyor.

Karantina şartı var

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor. Yolcuların 10 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

İngiltere'nin, tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacağı söylendi.

Türkiye neden kırmızı listeye alınmıştı?

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ağustos ayındaki bir konuşmasında, Türkiye'nin neden kırmızı ülkeler listesinde kaldığı sorusuna, "Kararlar her zaman için bilimsel temellere dayanıyor. Bizim burada yaptığımız şey; konuyu Biogüvenlik Merkezi'ne soruyoruz. Onlar da o ülkedeki sadece virüsün yaygınlığına değil aynı zamanda aşı olan kişi sayısına, Kovid-19'un o ülkedeki varyantlarına ve Kovid-19'a yönelik verilerin uluslararası formata uygun şekilde girilip girilmediğine bakıyor ve bizi bilgilendiriyor" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Domuzdan post ingilizden Dost olmaz turustide lazim değil Lavrenslerine soylari
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay