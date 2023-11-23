The Guardian: Genç Amerikalılar Müslüman Filistinlilerin Dayanıklılığını Anlamak İçin Kuran'ı Kucaklıyor

Discord gibi anlık mesajlaşma platformları ve TikTok gibi sosyal medya platformları aracılığıyla bu genç Amerikalılar kitap kulüpleri kuruyor ve Kuran'a dair deneyimlerini paylaşıyorlar. Chicago'da yaşayan 34 yaşındaki Rice, toplumun her kesiminden insanın kendisine katılarak Kur'an çalışabileceği bir “Dünya Dinleri Kitap Kulübü” düzenledi. Daha fazla okudukça Rice, metnin kendi temel inançlarıyla uyumlu olduğunu, tüketim karşıtlığını, baskıya karşı muhalefeti ve feminizmi teşvik ettiğini keşfetti. Birkaç hafta içinde Rice resmen İslam'ı benimsedi ve giymek için başörtüsü satın aldı.

TikTok aynı zamanda bireylerin Kuran'a olan bağlılıklarını sergileyebilecekleri bir platform haline geldi. “Quranbookclub” hashtag'i altındaki videolar, kullanıcıların yeni satın aldıkları metinleri ellerinde tutarak ilk kez ayet okuduklarını gösteriyor. Gençler, cinsiyetleri ne olursa olsun, medyanın olumsuz şekilde yansıttığı bir dini daha iyi anlamaya çalışıyor. TikTok'ta Kuran'a olan ilgi, çoğunlukla kadın kullanıcıların kitap tartışmak için bir araya geldiği bir alt topluluk olan #BookTok alanıyla kesişiyor.

Rice, Kuran'ı deneyimlemek isteyen tek kişi değil. TikTok'ta gençler, Batı medyasının uzun süredir karaladığı bir dini daha iyi anlamak ve Gazze'deki birçok Müslümanla dayanışma göstermek için metni okuyor. Uygulamada 1,9 milyon kez izlenen "quranbookclub" hashtag'i altındaki videolar, kullanıcıların yeni satın aldıkları metinleri ellerinde tutarak ilk kez ayet okuduklarını gösteriyor. Diğerleri ise internetten ücretsiz versiyonlar buluyor ya da işe giderken birisinin bu şiirleri söylemesini dinliyor. TikTok'ta Kur'an okuyanların hepsi kadın değil ancak ilgi, çoğunlukla kadın kullanıcıların kitapları tartışmak için bir araya geldiği bir alt topluluk olan #BookTok alanıyla örtüşüyor.

Zareena Grewal, Yale'de doçent olup Amerikan kültüründe İslami kutsal metinler ve dini hoşgörü hakkında bir kitap üzerinde çalışmaktadır. Bu TikTok ilgisinin tamamen eşi benzeri görülmemiş olmadığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

11 Eylül'ün ardından Kur'an çok satanlar listesine girdi; ancak pek çok Amerikalı, İslam'ın şiddet içeren bir din olduğuna dair önyargılarını doğrulamak için onu satın aldı. Ancak bu mevcut eğilimi farklı kılan şey, bireylerin olumsuz önyargıları doğrulamak yerine Müslüman Filistinlilerin gösterdiği dayanıklılığı, inancı ve ahlaki gücü anlamak için Kur'an'a yönelmeleridir.

Tampa, Florida'dan 35 yaşındaki Nefertari Moonn'u, kocasının Kuran'ını almaya iten şey, insanları ölüm karşısında Allah'a dua etmeye zorlayan gücü anlama arzusuydu. Daha önce kendisini maneviyatçı olarak tanımlayan ancak dindar olmayan biri olarak tanımlayan Moonn, okuduğu pasajlardan derinden etkilendiğini fark etti. Bu duygusal bağlılık onu şehadet etmeye ve Müslüman inancına katılmaya sevk etti.

Pakistanlı Amerikalı yazar ve podcast sunucusu Misha Euceph, Kur'an'ın ilerici yorumları üzerinde çalışıyor ve 2020'den bu yana Instagram'da kendi Kur'an Kitap Kulübü'nü kuruyor. Kur'an'daki bazı temaların İslam'ın değerleriyle örtüştüğünü doğruluyor. genç sol eğilimli Amerikalılar arasında çevreci olmanın teşvik edilmesi ve tüketimci zihniyetin reddedilmesi de yer alıyor. Kur'an'da hem erkekler hem de kadınlar Allah'ın katında eşit kabul edilir; bu, özellikle Rice ve bu Kur'an yolculuğuna çıkan diğer kişiler arasında yankı uyandıran bir mesajdır.

Sonuçta, ilgideki bu artış, genç Amerikalılar arasında sıklıkla yanlış anlaşılan ve yanlış temsil edilen bir dine yönelik artan bilgi, anlayış ve empati arzusunu yansıtıyor. Bu kişiler Kuran'ı derinlemesine araştırdıkça teselli, huzur ve kendi temel değerlerinin yeniden onaylanmasını bulurlar.

Kaynak: Gaurdian