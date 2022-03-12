The Economist'in Kılıçdaroğlu manşeti... Devlet Bahçeli'den ilk tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna-Türkiye Zirvesi'ne ilişkin Bahçeli "Türkiye'deki toplantı başarılı olmuştur. Türkiye barış yolunda çok başarılı bir adım atmıştır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, The Economist'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın” manşetini değerlendirdi.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi lideri imzasız yazılara, belgelere bakmaz." dedi.

"Ben de twitterdan 5 soru sordum"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin sorulan soruya Devlet Bahçeli, "Yanlış bir zamanlama oldu. Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. Ve o vaatler karşısında CHP Genel Başkanı, 'bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, ne biliyorsanız sorun' demiştir. Ben de twitterdan 5 soru sordum. Bunların cevabını önce 6'lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın." cevabını verdi.

İngiliz ekonomi dergisi The Economist, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıyarak “İttifak henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Ancak tüm oklar Kılıçdaroğlu’nu işaret ediyor” ifadelerini kullandı.