The Anonymous! Kurucu Gregg Housh, Tam anlamıyla her yerdeyiz diyerek anlattığı şok gerçek! Neler oluyor?

Uluslararası siber grup Anonymous’un kurucusu Gregg Housh, bir belgeselde grup hakkında bilinmeyen birçok detayı içeren açıklamalarda bulundu. Housh, örgütün başlangıçta bir sohbet odasında çevrimiçi trollük yapan küçük bir grupken, nasıl uluslararası bir harekete dönüştüğünü anlattı.

Housh, Anonymous’un ilk yıllarda sadece 10 kişilik bir grup olarak başladığını ve daha sonra devlet yetkilileri ve hükümet danışmanlarına kadar güçlü pozisyonlarda olan binlerce kişiye ulaştığını belirtti. Anonymous, genellikle sosyal ve siyasi konulara odaklanan yüksek profilli siber saldırılarla tanınıyor ve gizlilikleri ile biliniyor.

Belgeselin yapımcısı Joshua Tanner, Housh’un grubun geçmişi hakkında ne kadar açık ve detaylı bilgi verdiğini vurguladı. Housh, Anonymous’u 2006 yılında, herkesin anonim olduğu bir çevrimiçi teknoloji forumu olarak kurduklarını ve grubun ilk yıllarının sadece birbirlerine trollük yaparak geçtiğini belirtti.

İLK BÜYÜK EYLEM

2008’de Anonymous’un Scientology Kilisesi’ne karşı açtığı savaş, grubun hacktivizme geçişinin ilk büyük adımı oldu. Anonymous, Tom Cruise’un Scientology’yi tanıtan bir videosunun internette yayımlanmasının ardından, bu videoyu yeniden yayımlayarak kiliseye karşı büyük bir kampanya başlattı. Housh, bu videonun Anonymous tarafından yeniden yayımlanmasının Scientology’yi büyük ölçüde zor durumda bıraktığını ve medyanın ilgisini çektiğini söyledi.

2011 yılında, Anonymous’un Scientology karşıtı küresel protestolar düzenlediği ve maskelerini takarak gösterilere katıldığı, bu süreçte Scientology binalarının kapandığı belirtildi. Ayrıca, bir Avustralyalı senatörün yasakçı bir tasarıyı engellemek için Anonymous’tan yardım istediği ve Housh’un bu e-postaları sızdırmama sözü verdiği anlatıldı.

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HP GARY SALDIRILARI

Güvenlik şirketi HBGary Federal’de çalışan Aaron Barr’ın, grubun liderlerinin isim ve telefon numaralarını içeren bir listeyi elinde tuttuğunu iddia etmesi üzerine Anonymous harekete geçti. Ancak, Anonymous’un HB Gary’nin sistemine erişim sağladığında, bu verilerin grubun üyelerine ait değil, masum kişilere ait olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Housh, Anonymous’un günümüzde çeşitli güç merkezlerinde yer aldığını, bazı üyelerinin gazetecilik ve siyasetle ilgili pozisyonlarda bulunduğunu ve grubun etki alanının genişlediğini ifade etti. Housh, “Bugün ‘kim anonim’ sorusunun cevabı, anonim olduğunu söyleyen herkes. Biz kelimenin tam anlamıyla her yerdeyiz,” dedi.

WİKİLEAKS'E DESTEK

WikiLeaks belgeleri ortaya çıktığında bütün dünya, ABD'nin diplomatik sırları hakkında bilgi sahibi olmuştu. Assange'e karşı baskı yaratan Amazon, PayPal, MasterCard ve PostFinance ise Avenge Assange Operasyonu'nda DDoS saldırılarına maruz kalmıştı.

WikiLeaks'in desteklenmesi amacıyla, Anonymous bu kuruluşlara ait sitelere DDOS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırıları düzenledi. Bu eylemler, WikiLeaks’in açıklamalarını desteklemek ve bu kuruluşların WikiLeaks ile işbirliğini engellemelerini protesto etmek için gerçekleştirildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA ETKSİ

Ukrayna’daki kriz sırasında Anonymous, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyetlerine karşı siber eylemler düzenleyerek, Rusya’ya ait çeşitli devlet ve özel sektöre ait sitelere saldırılar gerçekleştirdi.

Grubun kendileri hakkında yaptığı kamuoyunca en çok bilinen tanım:

"Biz Anonymous'uz. Orduyuz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin."