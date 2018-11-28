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TGC yandaşlarını ödüle boğdu

Marjinal bir sol örgüt gibi hareket eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ideolojik saplantılarından vazgeçmiyor. Bu yıl 42. düzenlenen TGC Sedat Simavi Ödülleri yine yandaş isimlere peşkeş çekildi. Çerez gibi dağıtılan ödüllerin ağırlıklı olarak Fox TV ve Evrensel gibi yayın kuruluşlarında görev yapanlara verilmesi dikkat çekti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:30
TGC yandaşlarını ödüle boğdu

Hakkı Bilir  İstanbul

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 42 yıldan bu yana kurucu başkanları Sedat Simavi adına verdikleri ödülleri bu yıl da kendi yandaşlarına dağıttı. Mesleğin sorunlarından ziyade sol örgüt havasında çalışmalar yürüten TGC, düzenlediği ödül törenlerinde de aynı tutumunu sürdürüyor. Simavi adına verilecek ödülü kazananların açıklandığı liste TGC’nin ideolojik tutumunu gözler önüne serdi.

Sapkın içerikli eseri ödüle layık gördü

TGC’nin “Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği” isimli sapkın içerikli eserin sahibi Büşra Sanay’ı ödüle layık görmesi tepki çekti.

TGC, birbirinden skandal isimlere de ödül verileceğini açıkladı.

Terör örgütlerini propaganda merkezi gibi çalışan ve mezhepçi bir yayın çizgisi güden Evrensel’in karikatürlerini çizen Sefer Selvi de ödüle layık görülen isimler arasında açıklandı. Türkiye’de ilk anonsu çektiği günden beri provokatif haberlere imza atan Fox TV’nin muhabirleri Emre İzkübarlas ve Ferhan Güler de ödül verilecek isimler arasında gösterildi. TGC’nin ödülleri kendi zihin dünyalarına yakın isimler arasında paylaştırılması “Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:30
  1. İstanbul
  2. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  3. Sedat Simavi
  4. sol örgüt
  5. TGC
  6. Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği
  7. Büşra Sanay
  8. Evrensel
  9. Sefer Selvi
  10. Fox TV
  11. Emre İzkübarlas
  12. Ferhan Güler

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