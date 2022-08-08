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Spor TFF'den yabancı oyuncu kuralına yeni düzenleme
Spor

TFF'den yabancı oyuncu kuralına yeni düzenleme

TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 18:34:00 -
TFF'den yabancı oyuncu kuralına yeni düzenleme

TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yaptı.

Buna göre TFF, Süper Lig futbolcu uygunluğu kuralını güncelledi. Yeni statüye göre kadroya yazılacak 35 futbolcunun 21'i yabancı olabilecek, 21 kişilik maç kadrosunda ise 14 yabancı bulunabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 yabancı oynayabilecek.

En az 14 Türk oyuncu olacak
Kadroda en az 14 Türk futbolcu olacak ve bu 14 Türk futbolcudan en az 4 tanesi 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olacak.
Kadroda en fazla 35 futbolcu bulunabilecek.
Kadroda en az 14 Türk futbolcu olacak.
21 yabancı futbolcu tescil ettirilebilecek.
Maç kadrosunda en fazla 14 yabancı bulunacak.
İlk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.

 

 


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