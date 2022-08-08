Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos’ta başladı. TFF lig statüsüne ilişkin yeni kararlar aldı. Peki, maç kadrosunda kaç yabancı futbolcu bulunabilir?

TFF yeni yabancı futbolcu kuralı nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1.Lig statüsünde değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu’nun 04.08.2022 tarih ve 15 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Süper Lig ve 1. Lig Statülerinde değişiklik yapılmıştır" denildi.

TFF'nin açıklamasına göre takımlar kadro için 35 futbolcu bildirebilecek ve 21 yabancı tescil ettirebilecek. 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı bulunacak ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.

Yeni statüye göre takımlar kadroda en fazla 35 futbolcu bulundurabilecek, bunların en az 14'ü Türk olacak ve bu 14 Türk futbolcudan en az 4 tanesi 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olacak.

A Takım Listesi'yle ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

a) A Takım Listesi en fazla 35 futbolcudan oluşur.

b) 2022 – 2023 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular bakımından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz. Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Milli Takımlarının herhangi bir yaş kategorisinin en az bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu ile bu kapsamda listeye yazılabilirler.

c) 2022 – 2023 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

d) 2022 – 2023 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden ayrı olarak 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur.

e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.

f) Kulübün “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

g) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.