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Spor TFF Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maç men cezasını onadı
Spor

TFF Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maç men cezasını onadı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:45:34 -
TFF Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maç men cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersan Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Öte yandan kurulun, Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç men ile 8 bin 650 lira para ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Mattias Erik Johansson'un da 3 maç men ile 13 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.


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