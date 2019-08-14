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TFF ile UEFA Çocuk Vakfından örnek çalışma

- Yerel ile yurtlarından edilmiş çocuklar arasında sosyal uyum sağlanmasını hedefleyen "Birlikte Yaşam" isimli proje kapsamında iş birliği başlatıldı- Proje, Türk ve Suriyeli çocukların okullar, topluluk merkezleri, kulüpler gibi güvenli alanlarda birlikte oynarken etkileşime girmesini teşvik ederek, sosyal uyumu kolaylaştıracak

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:50
TFF ile UEFA Çocuk Vakfından örnek çalışma


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA Çocuk Vakfı, yerel ile yurtlarından edilmiş çocuklar arasında sosyal uyum sağlanmasını hedefleyen "Birlikte Yaşam" isimli proje kapsamında iş birliği başlattı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından imzalandı. İmza töreninde UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile UEFA Çocuk Vakfı Başkan Yardımcısı Kairat Boranbayev de yer aldı.

"Birlikte Yaşam" projesi, mültecilerin, göçmenlerin ve ev sahibi toplulukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Proje, Türk ve Suriyeli çocukların okullar, topluluk merkezleri, kulüpler gibi güvenli alanlarda birlikte oynarken etkileşime girmesini teşvik ederek, sosyal uyumu kolaylaştıracak. Türkiye'de yaşayan farklı kökenlerden çocuk ve gençlerin uyum içinde bir arada bulunmalarına katkı sunulacak.

Şanlıurfa'da eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda 6-12 yaş arası kız ile erkek çocuklar için toplum merkezlerinde futbol etkinlikleri düzenlenecek. Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler için eğitim verilecek. "Futbol ve eğitim" konulu oturumlar düzenlenip, tesis altyapısı desteği sağlanacak.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yapılan iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "TFF olarak, UEFA Çocuk Vakfı ile birlikte bu projede yer almaktan, çocuklarla ve gençlere sayısız zorluğa cevap vermeleri konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Futbol harika bir birleştiricidir. Çocukların birlikte yaşamayı öğrenmelerini ve yaşamlarını iyileştirmelerini sağlar. TFF, UEFA Çocuk Vakfı ile iş birliğini sabırsızlıkla bekliyor ve bu projenin başarısı için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Ceferin ise TFF'yle böyle bir çalışma yaptıkları için mutlu olduğunu anlatarak, "Bir çocuk futbol oynadığında, oyunda kaybolur. Futbol onların çocuk olmalarını ve büyük hayal kurmalarını sağlar. Futbolu, kültürleri birleştirmek, karşılıklı anlayış ve saygı oluşturmada bir araç olarak kullanmak için TFF ile ortak çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:50
  1. Aleksander Ceferin
  2. Futbol
  3. Nihat Özdemir
  4. TFF
  5. Türkiye Futbol Federasyonu
  6. UEFA
  7. UEFA Çocuk Vakfı

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