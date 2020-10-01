  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF, gelişim, kadın ve futsal liglerinde müsabakaları aralık ayı sonuna kadar erteledi
Spor

TFF, gelişim, kadın ve futsal liglerinde müsabakaları aralık ayı sonuna kadar erteledi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:26:35 -
TFF, gelişim, kadın ve futsal liglerinde müsabakaları aralık ayı sonuna kadar erteledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gelişim ligleri, kadın ligleri ve Futsal Ligi müsabakalarının aralık ayı sonuna kadar ertelenmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren başta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu önerileri doğrultusunda gelişim, kadın ve futsal liglerinde müsabakaların oynatılmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, devam eden Kovid-19 salgınının seyri doğrultusunda oluşan şartlar ve TFF Sağlık Kuruluna bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler doğrultusunda, 2020-2021 sezonu Gelişim Ligleri Elit 14-15-16-17 yaş, Bölgesel Gelişim Ligi 15-16-17-19 yaş, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Kadınlar 3. Ligi, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ve TFF Futsal Ligi müsabakalarında yeterli sağlık tedbirlerinin alınamayacağı, testlerin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşünün hasıl olduğu vurgulandı.

Bu nedenle söz konusu organizasyonlardaki müsabakalar hakkında salgın süreci takip edilerek ilgili kurumlarla görüş alışverişinde bulunulmasına, oluşacak yeni şartlara göre Aralık 2020 sonunda tekrar değerlendirme yapılmasına ve bu müsabakaların program ve lig statülerinin bu şartlara göre belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müjde! Bakan tarih verdi
Teknoloji

Müjde! Bakan tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' adı verilen sondaj gemisinin 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacağı müjdesini ..
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay