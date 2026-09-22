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Doluluk oranı yüzde 100'ü aştı: 599 kişi yerde yatmaya başladı!

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Doluluk oranı yüzde 100'ü aştı: 599 kişi yerde yatmaya başladı!

Avrupa'nın merkezi Belçika'da hapishaneler ağzına kadar dolarken, 599 hükümlünün yerde yattığı açıklandı.

#1
Foto - Doluluk oranı yüzde 100'ü aştı: 599 kişi yerde yatmaya başladı!

Belçika’da cezaevlerindeki aşırı doluluk nedeniyle yüzlerce tutuklu ve hükümlü yataksız şekilde yerde kalıyor. Resmi haber ajansı Belga’nın Kamu Hizmetleri Sendikası ACOD verilerine dayandırdığı habere göre, yerde uyumak zorunda kalanların sayısı bir haftada 55 artarak 599’a yükseldi.

#2
Foto - Doluluk oranı yüzde 100'ü aştı: 599 kişi yerde yatmaya başladı!

EN FAZLA YATANLAR FLAMAN BÖLGESİNDE Yatak sıkıntısı yaşayan 599 kişinin 228’i Flaman bölgesindeki, 214’ü Valon bölgesindeki cezaevlerinde bulunuyor. Brüksel’deki Haren Cezaevi’nde ise 157 kişinin yataksız kaldığı belirtildi. Belçika’daki cezaevlerinin toplam kapasitesi 10 bin 795 kişi olmasına rağmen mevcut tutuklu ve hükümlü sayısının 13 bin 434’e ulaştığı kaydedildi.

#3
Foto - Doluluk oranı yüzde 100'ü aştı: 599 kişi yerde yatmaya başladı!

SENDİKALAR GREVE GİDİYOR ACV, ACOD ve VSOA sendikaları, cezaevlerindeki aşırı doluluk, personel eksikliği, güvenlik ve altyapı sorunlarına dikkat çekerek 25-26 Eylül’de 24 saatlik grev düzenleyecek. Sendikalar, Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde sorunların çözümüne yönelik yeterli ve somut adımlar atılmadığını savunuyor.

#4
Foto - Doluluk oranı yüzde 100'ü aştı: 599 kişi yerde yatmaya başladı!

BRÜKSEL’DEKİ GEÇİCİ MERKEZLER İÇİN UYARI İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesine Yönelik Ulusal Mekanizma (NPM) ise Brüksel’de bulunan iki geçici tutunma merkezine ilişkin incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

#5
Foto - Doluluk oranı yüzde 100'ü aştı: 599 kişi yerde yatmaya başladı!

NPM, söz konusu merkezlerin birkaç saatlik alıkoyma işlemleri için dahi uygun olmadığını bildirdi. Merkezlerde yeterli personel ve gözetim bulunmadığı, tutulan kişilerin içme suyuna erişiminin sağlanamadığı ve yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının garanti edilemediği belirtildi.

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