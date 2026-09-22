Tüm Fenerbahçeliler merak ediyordu ve nihayet geri dönüyor!
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun son durumu netlik kazandı. Tedavi sürecinin sonuna gelen İspanyol yıldız, milli ara dönüşüyle birlikte kadrodaki yerini almaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun son durumu netlik kazandı. Tedavi sürecinin sonuna gelen İspanyol yıldız, milli ara dönüşüyle birlikte kadrodaki yerini almaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun son durumu merak konusuydu. Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızının milli ara dönüşü sahalara dönmesi bekleniyor.
HT Spor'da yer alan habere göre, tedavi sürecinin sonuna gelen Marco Asensio, milli arada çalışmalarına devam edecek. Eyüpspor maçında skor Fenerbahçe'nin lehine olduğu için riske edilmeyen deneyimli futbolcunun, milli ara dönüşü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla birlikte yeniden süre alması planlanıyor.
Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.
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