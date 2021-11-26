TFF: Bir hakemin testi pozitif!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Yardımcı hakemimizin 25.11.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.
Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.