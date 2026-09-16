Yemek sipariş uygulamalarına sert tepki: “Devasa birer karteller!”

Gazeteci Merve Şebnem Oruç, internet üzerinden yemek siparişi verilen platformların restoranlar üzerindeki yüksek komisyon ve kesintilerine dikkat çekti.

Oruç, bu uygulamaların zamanla adeta birer kartel yapısına dönüştüğünü savunarak, platformların yemekleri hazırlayıp satan işletmelerden çok daha yüksek kazanç elde ettiğini belirtti.

Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnternette yemek siparişi verdiğimiz uygulamalar devasa birer kartel. Onlar da satış yapanın 2-3 katı kârlar elde ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Yemek sipariş platformlarının restoranlar açısından oluşturduğu maliyetler, özellikle yüksek komisyon oranları ve ek hizmet bedelleri nedeniyle uzun süredir tartışma konusu. Restoranlar, platformlara ödenen kesintilerin ürün fiyatlarına yansıdığını ve nihai tüketicinin de daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Oruç’un sözleri, dijital yemek sipariş sektöründeki komisyon sistemi ve platformların pazardaki ağırlığına ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.