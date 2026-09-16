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Gündem Bakan Fidan ve Arakçi’den kritik zirve
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Bakan Fidan ve Arakçi’den kritik zirve

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Bakan Fidan ve Arakçi’den kritik zirve

Orta Doğu’da tırmanan gerilimin ardından Ankara-Tahran hattında sıcak diplomasi trafiği gerçekleşti! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi yürüttü. Görüşmede, bölgedeki son saldırılar çerçevesinde şekillenen güncel gelişmeler ve devam eden müzakere süreçleri masaya yatırıldı. Türkiye'nin bölgedeki yangını söndürme ve barışı sağlama yönündeki kararlı duruşu bir kez daha vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı.

 

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