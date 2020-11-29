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Spor TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde 11. hafta ertelenen 1 maç dışında tamamlandı - Altınordu haftayı lider kapattı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:37:58 -
TFF 1. Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 11. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 1 karşılaşma dışında tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Keçiörengücü-Adana Demirspor'u Royal Hastanesi Bandırmaspor da Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yenerek puanını 23'e yükseltti ve haftayı 21 puanlı Keçörengücü'nün önünde ilk sırada yer almayı başardı.

Günün diğer maçında Yılport Samsunspor konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkardı ve sıralamada üçüncü basamakta yer aldı.

Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı ise ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1.ALTINORDU117221711623
2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ11632189921
3.YILPORT SAMSUNSPOR11551159620
4.ADANA DEMİRSPOR105321991018
5.İSTANBULSPOR A.Ş.10532179818
6.TUZLASPOR A.Ş.105321716118
7.ALTAY9513169716
8.GİRESUNSPOR104421312116
9.BURSASPOR114251919014
10.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR114251215-314
11.AKHİSARSPOR11344914-513
12.ADANASPOR A.Ş.93331310312
13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR113261314-111
14.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR112451119-810
15.MENEMEN SPOR9234913-49
16.ANKARASPOR10226615-98
17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR101451014-47
18.ESKİŞEHİRSPOR11047522-171

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.


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