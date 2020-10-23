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Spor TFF 1. Lig'de 6 haftada 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti
Spor

TFF 1. Lig'de 6 haftada 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti

Adanaspor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Boluspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor, teknik ekipleriyle yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:07:26 -
TFF 1. Lig'de 6 haftada 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 6. haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 6'ya yükseldi.

Altıncı hafta heyecanının hafta içinde yaşandığı TFF 1. Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın başlayacak. İlk 6 haftada teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı dün itibarıyla 6'ya çıktı.

İlk olarak Adanaspor'un Fatih Akyel'le yollarını ayırdığı TFF 1. Lig'de, daha sonra Eskişehirspor'da Mustafa Özer kulüple karşılıklı anlaşarak görevini bıraktı. Bu iki ekipten sonra Ankaraspor'da Ali Güneş ve Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi.

Ligde 6. hafta maçlarının ardından 2 ayrılık haberi daha geldi.

Ümraniyespor, Sait Karafırtınalar'la, Royal Halı Bandırmaspor da Serdar Bozkurt'la yola devam etmeme kararı aldı.


- Geçen sezondan sadece 5 isim kaldı


Sezon başında 18 ekipten 9'unun aynı teknik direktörle yoluna devam ettiği ligde bu sayı 5'e düştü.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Fatih Tekke, Menemenspor'da Cenk Laleci, Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ve Tuzlaspor'da Taner Taşkın, geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Adana Demirspor Ümit Özat'la, Akhisarspor Cem Kavçak'la, Altay Yücel İldiz'le, Ankara Keçiörengücü İlker Püren'le, Balıkesirspor Mesut Dilsöz'le, Bursaspor Mustafa Er'le ve Giresunspor da Hakan Keleş'le başladıkları sezona devam ediyor.

TFF 1. Lig geçen sezon 2, 2017-2018 ve 2018-2019'da 4, 2016-2017'de 3, 2015-2016'da 8 takım, teknik heyetlerinde değişikliğe gitmemişti.


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