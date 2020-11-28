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Spor TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21’i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.
Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21’i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:18:06 -
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21’i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.
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