  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tezgahlarda hamsi bolluğu! Kilosu düştü vatandaşın yüzü güldü
Yerel

Tezgahlarda hamsi bolluğu! Kilosu düştü vatandaşın yüzü güldü

Vatandaşın en yoğun talep gösterdiği hamside yaşanan bolluk sonrası fiyatlarda düşüş yaşandı. 25 liradan satılan hamsi tezgahlarda 20 liraya kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:55:00 -
Tezgahlarda hamsi bolluğu! Kilosu düştü vatandaşın yüzü güldü

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsi tezgahları şenlendirdi. Vatandaşın yoğun talep gösterdiği hamsi 20 liradan satılıyor.

Gece saatlerinde tekneleriyle denize açılan balıkçıların bol miktarda balıkla limana dönmesi, tezgahlarda hareketliliğe neden oldu. Geçen hafta kilogramı 25 liradan satılan hamsinin fiyatı, 20 liraya kadar düştü.

"Hamsiden umutluyuz"

Balıkçı esnafı Volkan Sarıkaya, AA muhabirine, "Şu anda Sinop, Zonguldak ve Akçakoca kıyılarından balıklar geliyor. Hamside bu şekilde çoğunluğun olması, bizim açımızdan sevindirici. Vatandaş da hamsiye yoğun talep gösteriyor. Şu anda kilosu 20 liradan satılıyor. Hamsiden umutluyuz." dedi.

Tezgahlarda mezgit ve barbunun kilogram fiyatı 40, istavritin ise 20 lira.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler...
Siyaset

HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler... "Kürdistan" denilebilirmiş!

Terör sevici TİP Milletvekili Barış Atay, Diyarbakır'da skandal ifadeler kullandı. Atay, HDP ile ittifak halinde olduklarını vurgularken "He..
TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti
Teknoloji

TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Casus aklama operasyonu! Nevşin, İsmail ve Cumhuriyet A.Ş. iş başında
Gündem

Casus aklama operasyonu! Nevşin, İsmail ve Cumhuriyet A.Ş. iş başında

İstanbul'da yakalanıp tutuklanan İsrailli casusları Cumhuriyet gazetesi ve Nevşin Mengü aklamaya kalkıştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay