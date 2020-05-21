Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun "Haliç" yalanına tokat gibi cevap: Kendi pisliğinizi yine bizim tesisimizde temizleyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemden bugüne AK Parti'nin yoğun çabalarıyla bataklıktan hayat alanına dönüştürülen Haliç için CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından akıllara durgunluk veren açıklama geldi. İmamoğlu, Haliç'in kendi dönemlerinde temizlendiği algısını yaparak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Ancak gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun "Haliç'te çamur biriktiği ve kurduğu tesisle bunu temizleyeceği" yalanını çarpıcı ifade ve belgelerle yalanladı.

İşte Mehmet Tevfik Göksu'nun A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar;

"Komik duruma düşüyor"

Ortaya bir icraat konmayınca ben nasıl iş yaptım diyebilirim çabasının modundalar. Öyle komik duruma düşüyorlar ki... Bakın çamur yakma tesisini biz kurduk buraya. Haliç'in hikayesi 25 yıl geriye dayanır. O dönem Cumhurbaşkanımız temizleyeceğini söyledi Haliç'i. CHP'liler temizlenemeyeceğini, doldurulması gerektiğini söylüyordu.

"O sizin 10 aydır temizlemediğiniz kendi pisliğiniz ve yine bizim kurduğumuz tesisle bu temizliği yapacaksınız"

Haliç'in dibinde çamur biriktiğini onu çamur yakma tesisiyle temizleyeceklerini iddia ediyorlar. Bir: Burada sözünü ettikleri çamur yakma tesisini biz kurduk. İki: Orada birikti dediğiniz çamur sizin çamurunuz. Beceremediğiniz, yönetemediğiniz, 10 ayda Haliç'in dibine birikmiş çamur. Ve siz bu pisliği yine bizim kurduğumuz tesis ile temizleyeceksiniz.

Utanması lazım! Yalan ve polemikle İstanbul yönetilemez

İnsanın mübarek Ramazan günü gerçekten böyle bir tweet atarken utanması lazım. Sırf yalan ve siyasi polemikle yönetim olmaz. Dünyanın en dinamik kentini bu şekilde yönetemezsiniz. İşte gerçeği budur.