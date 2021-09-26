Tevfik Göksu’dan CHP'li İmamoğlu'na hodri meydan!

Daha önce de muhalif medyaya ‘hodri meydan’ diyerek Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu medya kuruluşlarıyla ilgili "Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz." Açıklamasını yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bir televizyon programına davet etti.

Göksu sosyal medya hesabından, “Mecliste sorduğumuz sorulara cevap veremeyen ve hatta meclise dahi gelemeyen Sayın İBB Başkanın eğer yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa buyursun gelsin. Kendi belirleyeceği kanalda ve gazetecilerle oturup İstanbul'u konuşalım. Hodri meydan!” açıklamasını yaptı.